Симеоне высказал мнение об уходе Хави из «Барселоны»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на новость об уходе Хави Эрнандеса с поста главного тренера каталонской «Барселоны». Специалист покинет «сине-гранатовых» в конце сезона.

«Я не комментирую решения коллег по тренерскому цеху. Уважительно отношусь к их выбору. У меня нет времени думать о том, как обстоят дела в «Барселоне». Все наши мысли о следующем матче», - передает слова аргентинского специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, что в минувший уик-энд «Барселона» потерпела крупное домашнее поражение от «Вильярреала» со счетом 3:5. После этого фиаско Хави сделал заявление об уходе.