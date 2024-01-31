Вейга оценил переход Эндрика в мадридский «Реал»

Хавбек бразильского «Палмейраса» Рафаэль Вейга поделился мнением об одноклубнике Эндрике, который продолжит карьеру в мадридском «Реале».

«Эндрик уже доказал, что является взрослым футболистом, несмотря на свой возраст. Этот парень обладает хорошим интеллектом и готов продолжать учиться. Логично, что он переходит в такой большой клуб, как «Реал». Желаю ему как можно быстрее адаптироваться там», - передает слова Вейги AS.

Напомним, что Эндрик пополнит ряды «королевского» клуба летом нынешнего года, когда ему исполнится 18 лет. Трудовое соглашение форварда со «сливочными» рассчитано до середины 2027 года.