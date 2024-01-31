Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Вейга оценил переход Эндрика в мадридский «Реал»

31 Января 2024 • 08:17 Комментировать

Хавбек бразильского «Палмейраса» Рафаэль Вейга поделился мнением об одноклубнике Эндрике, который продолжит карьеру в мадридском «Реале».

«Эндрик уже доказал, что является взрослым футболистом, несмотря на свой возраст. Этот парень обладает хорошим интеллектом и готов продолжать учиться. Логично, что он переходит в такой большой клуб, как «Реал». Желаю ему как можно быстрее адаптироваться там», - передает слова Вейги AS.

Напомним, что Эндрик пополнит ряды «королевского» клуба летом нынешнего года, когда ему исполнится 18 лет. Трудовое соглашение форварда со «сливочными» рассчитано до середины 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Рафаэль Вейга Эндрик ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» Варианты для Хави после ухода из «Барселоны» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории Хави — о VAR: «Это позор!»
Спортивные новости
Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
31.01.24 в 21:00
Барселона Барселона
Осасуна Осасуна
1.28 5.80 10.00
Видео
31.01.24 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.36 5.20 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Января
08:28 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказал мнение об уходе Хави из «Барселоны»
08:17 · Испания. Ла Лига
Вейга оценил переход Эндрика в мадридский «Реал»
01:47 · Испания. Ла Лига
​«Валенсия» повторила клубный антирекорд, проиграв «Атлетико»
01:42 · Испания. Ла Лига
​Хави установил абсолютный антирекорд «Барселоны», проиграв матч «Вильярреалу»
30 Января
23:13 · Испания. Ла Лига
Экс-капитану «Сельты» Мальо грозит тюрьма
22:29 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» может купить игрока сборной Бразилии – названа сумма слухи
22:17 · Испания. Ла Лига
​Хави предупредил своего преемника в «Барселоне»
21:45 · Испания. Ла Лига
Рианчо: Адаптация Захаряна затянулась
20:04 · Испания. Ла Лига
Источник: «Фелиш из-за травмы выбыл на четыре недели» 1
18:20 · Испания. Ла Лига
Деку не исключил, что знает имя будущего тренера «Барселоны»
18:09 · Испания. Ла Лига
«Реал» предложит новый контракт Кроосу 4 слухи
17:44 · Испания. Ла Лига
Захарян пропустит матч против «Жироны»
17:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потеряла Фелиша 4
17:00 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне»
16:00 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе сомневается, думая о переходе в «Реал» 1 слухи
Все новости
Рекомендуем