​«Валенсия» повторила клубный антирекорд, проиграв «Атлетико»

В предыдущем, двадцать втором туре испанского чемпионата «Валенсия» осталась не у дел в матче с «Атлетико» - пропустив два мяча, «летучие мыши» проиграли с сухим счетом. Как оказалось, это было уже десятое поражение кряду для «Валенсии» в матчах с клубами «большой тройки» испанского чемпионата - «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико».

Это повторение худшей в истории клуба подобной серии, которая впервые случилась между 1932 и 1935 годом. Если же говорить о победах, то «Валенсия» не может выиграть у вышеупомянутых клубов уже двадцать четыре матча.

В следующем туре чемпионата «Валенсия» примет в домашнем матче «Альмерию».