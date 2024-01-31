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​Хави установил абсолютный антирекорд «Барселоны», проиграв матч «Вильярреалу»

31 Января 2024 • 01:42 Комментировать

Подоспел еще один любопытный статистический штрих, отчасти раскрывающий причины будущей отставки Хави Эрнандеса, наставника «Барселоны».

Дело в том, что поражение от «Вильярреала» стало для него двадцать шестым у руля «Барселоны», и он установил антирекорд для испанских тренеров клуба. Предыдущим антирекордом были 25 поражений Хуана Хосе Ногеса, который тренировал клуб  с 1941 по 1944 год.

Для сравнения - Йохан Кройф проиграл 83 матча у руля «Барселоны», но он тренировал клуб девять сезонов. Его показатель поражений менее 20 процентов, а у Хави он составляет 21,3 процента матчей.

Если сравнивать с более «свежими» случаями, то Хосеп Гвардиола и Луис Энрике потерпели по 21 поражению у руля «Барселоны», но Гвардиола провел 247 матчей у руля клуба, а Луис Энрике  - 181. А у Хави - 122 матча на данный момент.  


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