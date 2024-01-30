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Экс-капитану «Сельты» Мальо грозит тюрьма

30 Января 2024 • 23:13 Комментировать

Бывшему капитану испанской «Сельты» из Виго Уго Малью грозит тюрьма.

По информации AS, футболист обвиняется в сексуальном насилии и может отправиться за решётку на три года. Всё из-за случая, который произошёл ещё в 2019 году. Тогда Мальо, по версии следствия, потрогал талисмана «Эспаньола», девушку в костюме попугая за грудь. Случилось это перед очным матчем команд в Ла Лиге.

Теперь, если вина игрока бразиоского «Интернасьонала» будет доказана, Мальо придётся выплачивать жертве ежемесячную компенсацию за моральный вред в течение двух лет.

Мальо является воспитанником «Сельты», на взрослом уровне за этот клуб он выступал с 2009 по 2023 годы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Уго Мальо
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