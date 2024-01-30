Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави предупредил своего преемника в «Барселоне»

30 Января 2024 • 22:17 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.32 X 5.50 2 9.00
Через 21 ч. 48 мин.

Хави покинет должность главного тренера «Барселоны» по завершению нынешнего сезона. Кто возглавит «сине-гранатовых» летом, пока непонятно. При этом Хави уже успел предупредить своего преемника.

«Я принял решение об уходе несколько месяцев назад. Нашу работу недостаточно ценят. Что бы я ни делал, вы меня критикуете. То же самое произойдёт с моим преемником. Я бы сказал ему, чтобы он наслаждался своей работой, но это невозможно», - цитирует Хави Marca.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в среду, 31 января. Команда Хави будет играть против «Осасуны» на своём поле.

Директор «Барселоны» выбрал нового тренера на замену Хави

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

Новости по матчу

Сегодня, 30 Января
22:17
​Хави предупредил своего преемника в «Барселоне»
18:20
Деку не исключил, что знает имя будущего тренера «Барселоны»
17:30
«Барселона» потеряла Фелиша 4
17:00
Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне»
16:19
Прогноз на точный счёт матча Барселона — Осасуна чемпионата Испании — 31 января 2024
15:18
Защитник «Барселоны» Бальде успешно перенёс операцию
13:52
Лондонский топ-клуб может перехватить полузащитника у «Барселоны»
13:47
Тер Штеген возобновил тренировки с «Барселоной»
12:51
В «Барселоне» уверены, что смогут убедить Клоппа возглавить команду 1
11:10
ПСВ может отдать 10 миллионов евро за игрока «Барселоны»
03:46
«Барселона» вряд ли сможет позволить себе топ-тренера
02:30
«Барселона» отклонила предложение клуба Лиги 1 по молодому защитнику
29 Января
16:19
Защитник «Барселоны» Бальде пропустит Евро-2024
16:02
«Барселона» не будет приглашать Клоппа, известна причина
15:11
«Барселона» пытается арендовать нового фуллбека до закрытия трансферного окна
11:08
Хави отказался от 12 миллионов зарплаты, чтобы помочь «Барселоне»
04:39
«Барселона» пока не ведёт переговоры ни с одним из тренеров
04:00
Капельяс – о замене Хави: «У Артеты тоже были трудности на старте карьеры»
02:00
Луис Энрике отказался говорить о «Барселоне»
00:45
В «Барселоне» считают назначение Клоппа почти невозможным
00:06
Романо: «Бергвалл переходит в «Барселону»
28 Января
23:27
«Барселона» претендует на португальского тренера, который также интересен «Ливерпулю»
22:11
Лапорта и Деку попытаются убедить Клоппа отказаться от паузы ради «Барселоны»
21:52
Педри – о проблемах «Барселоны»: «Пора перестать искать оправдания»
21:44
Гвардиола и Энрике не возглавят «Барселону» 1
21:35
Эрнесто Вальверде – о решении Хави уйти из «Барселоны»: «Я его понимаю»
21:18
Артета – ещё один кандидат на должность тренера «Барселоны»
20:49
Мичел ответил, готов ли возглавить «Барселону»
20:22
Серхи Роберто попросил Хави не уходить из «Барселоны»
20:09
«Барселона» не будет продлевать контракт с Серхи Роберто
17:24
Гави одним из первых поддержал Хави
16:44
Лапорта до последнего пытался убедить Хави не покидать «Барселону»
16:31
Президент «Барселоны»: «Мы должны бороться до конца»
16:14
Тарханов рассказал, в чём заключается причина неудач Хави в «Барселоне»
14:56
Игроки «Барселоны» хотят видеть Луиса Энрике в качестве главного тренера команды после Хави 1
12:34
Сёмин — о возможном уходе Хави из «Барселоны»: «Не вижу смысла об этом говорить» 1
10:22
Тренер «Жироны» Мичел — основной кандидат на замену Хави в «Барселоне»
10:11
Игрок «Барселоны» Араухо поддержал Хави
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» ​«Манчестер Сити» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Кубка Англии Варианты для Хави после ухода из «Барселоны» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Игрок «Жироны» стал одной из главных трансферных целей «Реала»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории Хави — о VAR: «Это позор!»
Спортивные новости
Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
31.01.24 в 21:00
Барселона Барселона
Осасуна Осасуна
1.28 5.80 10.00
Видео
31.01.24 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.36 5.20 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Января
22:29 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» может купить игрока сборной Бразилии – названа сумма слухи
22:17 · Испания. Ла Лига
​Хави предупредил своего преемника в «Барселоне»
21:45 · Испания. Ла Лига
Рианчо: Адаптация Захаряна затянулась
20:04 · Испания. Ла Лига
Источник: «Фелиш из-за травмы выбыл на четыре недели» 1
18:20 · Испания. Ла Лига
Деку не исключил, что знает имя будущего тренера «Барселоны»
18:09 · Испания. Ла Лига
«Реал» предложит новый контракт Кроосу 4 слухи
17:44 · Испания. Ла Лига
Захарян пропустит матч против «Жироны»
17:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потеряла Фелиша 4
17:00 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне»
16:00 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе сомневается, думая о переходе в «Реал» 1 слухи
15:18 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» Бальде успешно перенёс операцию
15:06 · Италия. Серия А
Трансфер Мойзе Кина в «Атлетико» под угрозой срыва
14:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может ускорить трансфер Сарагосы
14:34 · Испания. Ла Лига
«Севилья» объявила об уходе Ракитича — хорват продолжит карьеру в Саудовской Аравии официально
14:34 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» рассказал о травме Хименеса
Все новости
Рекомендуем