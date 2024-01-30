​Хави предупредил своего преемника в «Барселоне»

Хави покинет должность главного тренера «Барселоны» по завершению нынешнего сезона. Кто возглавит «сине-гранатовых» летом, пока непонятно. При этом Хави уже успел предупредить своего преемника.

«Я принял решение об уходе несколько месяцев назад. Нашу работу недостаточно ценят. Что бы я ни делал, вы меня критикуете. То же самое произойдёт с моим преемником. Я бы сказал ему, чтобы он наслаждался своей работой, но это невозможно», - цитирует Хави Marca.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в среду, 31 января. Команда Хави будет играть против «Осасуны» на своём поле.

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