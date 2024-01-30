Рианчо: Адаптация Захаряна затянулась

Испанский тренер Рауль Рианчо поделился комментарием об адаптации российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Адаптация Захаряна идет немного дольше, чем ожидалось. Но это нормально для молодого игрока, который пришел из более слабого чемпионата», — заявил Рианчо порталу «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Захарян в любое время может обратиться за психологической помощью к Валерию Карпину, который является легендой «Реал Сосьедада».

В составе сан-себастьянского клуба 20-летний Захарян принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров и стал автором одной результативной передачи.