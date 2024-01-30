​Директор «Барселоны» выбрал нового тренера на замену Хави

После поражения от «Вильярреала» со счётом 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по завершению сезона. С того самого момента каталонцы могли начать поиск нового рулевого для команды.

Согласно информации TodoFichajes, спортивный директор «Барселоны» Деку по-прежнему настаивает на приглашении Сержиу Консейсау. В последние годы этот специалист хорошо работал с «Порту», и его действующий контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

Отмечается, что Деку регулярно общается с Консейсау, поэтому «Порту» остановил попытки продлить контракт со специалистом.

Ранее Деку не исключил, что он уже знает имя следующего тренера «Барселоны». Возможно, функционер имел в виду как раз Консейсау – своего соотечественника.