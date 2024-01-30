Источник: «Фелиш из-за травмы выбыл на четыре недели»

Журналист Тони Хуанмарти в своей социальной сети назвал примерный срок восстановления игрока атаки «Барселоны» Жоау Фелиша. По его словам, португалец восстановится лишь только через четыре недели – к концу грядущего февраля.

Как отмечает Хуанмарти, при текущих раскладах только чудо поможет Фелишу восстановиться к первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов, которая пройдёт между «Барселоной» и «Наполи» в Неаполе.

Напомним, что о новой травме Фелиша стало известно во вторник, 30 января. Получил её игрок в самом расцвете сил на тренировке.

«Барселона» потеряла Фелиша