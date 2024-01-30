Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Деку не исключил, что знает имя будущего тренера «Барселоны»

30 Января 2024 • 18:20 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.32 X 5.50 2 9.00
31.01 21:00

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о будущем тренере команды.

Напомним, ранее действующий наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес объявил об уходе в конце текущего сезона. Это произошло после домашнего поражения «Барселоны» от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре чемпионата Испании.

«Знаю ли я, кто будет следующим тренером? Может быть. Уход Хави? Я был удивлен, как и все остальные», — сказал Деку журналистам.

На данный момент «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В копилке каталонской команды 44 набранных очка после 21 игры.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Хави Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Января
18:20
Деку не исключил, что знает имя будущего тренера «Барселоны»
17:30
«Барселона» потеряла Фелиша 1
17:00
Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне»
16:19
Прогноз на точный счёт матча Барселона — Осасуна чемпионата Испании — 31 января 2024
15:18
Защитник «Барселоны» Бальде успешно перенёс операцию
13:52
Лондонский топ-клуб может перехватить полузащитника у «Барселоны»
13:47
Тер Штеген возобновил тренировки с «Барселоной»
12:51
В «Барселоне» уверены, что смогут убедить Клоппа возглавить команду 1
11:20
Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки
11:10
ПСВ может отдать 10 миллионов евро за игрока «Барселоны»
03:46
«Барселона» вряд ли сможет позволить себе топ-тренера
02:30
«Барселона» отклонила предложение клуба Лиги 1 по молодому защитнику
29 Января
16:19
Защитник «Барселоны» Бальде пропустит Евро-2024
16:02
«Барселона» не будет приглашать Клоппа, известна причина
15:11
«Барселона» пытается арендовать нового фуллбека до закрытия трансферного окна
11:08
Хави отказался от 12 миллионов зарплаты, чтобы помочь «Барселоне»
04:39
«Барселона» пока не ведёт переговоры ни с одним из тренеров
04:00
Капельяс – о замене Хави: «У Артеты тоже были трудности на старте карьеры»
02:00
Луис Энрике отказался говорить о «Барселоне»
00:45
В «Барселоне» считают назначение Клоппа почти невозможным
28 Января
23:27
«Барселона» претендует на португальского тренера, который также интересен «Ливерпулю»
22:11
Лапорта и Деку попытаются убедить Клоппа отказаться от паузы ради «Барселоны»
21:52
Педри – о проблемах «Барселоны»: «Пора перестать искать оправдания»
21:44
Гвардиола и Энрике не возглавят «Барселону» 1
21:35
Эрнесто Вальверде – о решении Хави уйти из «Барселоны»: «Я его понимаю»
21:18
Артета – ещё один кандидат на должность тренера «Барселоны»
20:49
Мичел ответил, готов ли возглавить «Барселону»
20:22
Серхи Роберто попросил Хави не уходить из «Барселоны»
20:09
«Барселона» не будет продлевать контракт с Серхи Роберто
17:24
Гави одним из первых поддержал Хави
16:44
Лапорта до последнего пытался убедить Хави не покидать «Барселону»
16:31
Президент «Барселоны»: «Мы должны бороться до конца»
16:14
Тарханов рассказал, в чём заключается причина неудач Хави в «Барселоне»
14:56
Игроки «Барселоны» хотят видеть Луиса Энрике в качестве главного тренера команды после Хави 1
12:34
Сёмин — о возможном уходе Хави из «Барселоны»: «Не вижу смысла об этом говорить» 1
10:22
Тренер «Жироны» Мичел — основной кандидат на замену Хави в «Барселоне»
10:11
Игрок «Барселоны» Араухо поддержал Хави
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» ​«Манчестер Сити» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Кубка Англии Хави: «Даже резервный судья сказал мне, что это чистый пенальти» Варианты для Хави после ухода из «Барселоны» Игрок «Жироны» стал одной из главных трансферных целей «Реала»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории Хави — о VAR: «Это позор!»
Спортивные новости
Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Января
18:20 · Испания. Ла Лига
Деку не исключил, что знает имя будущего тренера «Барселоны»
18:09 · Испания. Ла Лига
«Реал» предложит новый контракт Кроосу 4 слухи
17:44 · Испания. Ла Лига
Захарян пропустит матч против «Жироны»
17:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потеряла Фелиша 1
17:00 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне»
16:00 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе сомневается, думая о переходе в «Реал» слухи
15:18 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» Бальде успешно перенёс операцию
15:06 · Италия. Серия А
Трансфер Мойзе Кина в «Атлетико» под угрозой срыва
14:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может ускорить трансфер Сарагосы
14:34 · Испания. Ла Лига
«Севилья» объявила об уходе Ракитича — хорват продолжит карьеру в Саудовской Аравии официально
14:34 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» рассказал о травме Хименеса
14:20 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» планирует подписать Паулисту из «Валенсии» слухи
14:10 · Испания. Ла Лига
Тебас: «Если Суперлига откроется, я подам в отставку»
13:52 · Англия. Премьер-лига
Лондонский топ-клуб может перехватить полузащитника у «Барселоны»
13:47 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген возобновил тренировки с «Барселоной»
Все новости
Рекомендуем