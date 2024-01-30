Деку не исключил, что знает имя будущего тренера «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о будущем тренере команды.

Напомним, ранее действующий наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес объявил об уходе в конце текущего сезона. Это произошло после домашнего поражения «Барселоны» от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре чемпионата Испании.

«Знаю ли я, кто будет следующим тренером? Может быть. Уход Хави? Я был удивлен, как и все остальные», — сказал Деку журналистам.

На данный момент «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В копилке каталонской команды 44 набранных очка после 21 игры.