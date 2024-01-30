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«Реал» предложит новый контракт Кроосу слухи

30 Января 2024 • 18:09 Комментировать (4)
Хетафе
...
Реал Мадрид
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01.02 23:00

Мадридский «Реал» готов предложить полузащитнику команды Тони Кроосу новый трудовой договор.

Как утверждает журналист Пакоджо, «сливочные» намерены предложить 34-летнему хавбеку контракт на один сезон, до лета 2025 года. Напомним, действующее соглашение Крооса с «Реалом» истекает в конце текущей кампании.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. За это время он принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет семь голевых передач. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Крооса составляет 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос

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Комментарии (4) Все комментарии
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Барсафобия
30 Января 2024 в 19:25
модрич собирается в саудии ты тоже поезжай
GlorReala
30 Января 2024 в 19:20
Тони можно предложить контракт 1+1 он еще покажет свой максимум
andi
30 Января 2024 в 19:03
ТОНИ еще может помочь РЕАЛУ.
NOBODY
30 Января 2024 в 18:51
правильно, у него походу второе дыхание открылось!
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