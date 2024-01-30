Мадридский «Реал» готов предложить полузащитнику команды Тони Кроосу новый трудовой договор.

Как утверждает журналист Пакоджо, «сливочные» намерены предложить 34-летнему хавбеку контракт на один сезон, до лета 2025 года. Напомним, действующее соглашение Крооса с «Реалом» истекает в конце текущей кампании.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. За это время он принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет семь голевых передач. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Крооса составляет 14 миллионов евро.