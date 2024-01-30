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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян пропустит матч против «Жироны»

30 Января 2024 • 17:44 Комментировать
Жирона
...
Реал Сосьедад
03.02 23:00

Представитель российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о состоянии своего клиента.

Голубин отметил, что футболист продолжает восстановление после травмы, и на данный момент точно неизвестно о сроках.

«В «Реале» надеются на его быстрое восстановление. Ближайшую игру с «Жироной» Захарян точно пропустит, потому что он даже не тренируется пока», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что Захарян растянул связки голеностопа левой ноги в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:0) и вынужден был покинуть поле досрочно. 

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Реал Сосьедад Жирона Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги

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ЖИРОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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