Захарян пропустит матч против «Жироны»

Представитель российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о состоянии своего клиента.

Голубин отметил, что футболист продолжает восстановление после травмы, и на данный момент точно неизвестно о сроках.

«В «Реале» надеются на его быстрое восстановление. Ближайшую игру с «Жироной» Захарян точно пропустит, потому что он даже не тренируется пока», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что Захарян растянул связки голеностопа левой ноги в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:0) и вынужден был покинуть поле досрочно.