«Барселона» потеряла Фелиша

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш получил травму. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

По сведениям источника, португальский вингер получил повреждение во время тренировочного занятия. Отмечается, что у 24-летнего Фелиша диагностировано растяжение связок правого голеностопа. При этом о сроках его возвращения не сообщается.

В нынешней кампании Фелиш принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и записал на свой счет пять голевых передач.

Завтра, 31 января, «Барселона» примет на своем поле «Осасуну». Игра 20-го тура Ла Лиги должна будет стартовать в 21:00 по московскому времени.