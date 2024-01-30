Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне»

30 Января 2024 • 17:00 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.32 X 5.50 2 9.00
31.01 21:00

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, чего не хватает его команде.

Напомним, ранее испанский специалист объявил о своём уходе из каталонского клуба по окончании нынешнего сезона.

По мнению Хави, современной «Барселоне» не хватает и качества игры, и менталитета победителя.

«Нам нужно больше прессинговать, лучше играть как в атаке, так и в обороне. В последнее время мы очень уязвимы при игре у своих ворот, именно из-за этого ухудшились результаты», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

При этом Хави отметил, что принял команду в очень непростой для неё период, поэтому проделанная им вместе с игроками работа заслуживает большего уважения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

Новости по матчу

Сегодня, 30 Января
17:00
Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне»
16:19
Прогноз на точный счёт матча Барселона — Осасуна чемпионата Испании — 31 января 2024
15:18
Защитник «Барселоны» Бальде успешно перенёс операцию
13:52
Лондонский топ-клуб может перехватить полузащитника у «Барселоны»
13:47
Тер Штеген возобновил тренировки с «Барселоной»
12:51
В «Барселоне» уверены, что смогут убедить Клоппа возглавить команду 1
11:20
Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки
11:10
ПСВ может отдать 10 миллионов евро за игрока «Барселоны»
03:46
«Барселона» вряд ли сможет позволить себе топ-тренера
02:30
«Барселона» отклонила предложение клуба Лиги 1 по молодому защитнику
29 Января
16:19
Защитник «Барселоны» Бальде пропустит Евро-2024
16:02
«Барселона» не будет приглашать Клоппа, известна причина
15:11
«Барселона» пытается арендовать нового фуллбека до закрытия трансферного окна
11:08
Хави отказался от 12 миллионов зарплаты, чтобы помочь «Барселоне»
04:39
«Барселона» пока не ведёт переговоры ни с одним из тренеров
04:00
Капельяс – о замене Хави: «У Артеты тоже были трудности на старте карьеры»
02:00
Луис Энрике отказался говорить о «Барселоне»
00:45
В «Барселоне» считают назначение Клоппа почти невозможным
00:06
Романо: «Бергвалл переходит в «Барселону»
28 Января
23:27
«Барселона» претендует на португальского тренера, который также интересен «Ливерпулю»
22:11
Лапорта и Деку попытаются убедить Клоппа отказаться от паузы ради «Барселоны»
21:52
Педри – о проблемах «Барселоны»: «Пора перестать искать оправдания»
21:44
Гвардиола и Энрике не возглавят «Барселону» 1
21:35
Эрнесто Вальверде – о решении Хави уйти из «Барселоны»: «Я его понимаю»
21:18
Артета – ещё один кандидат на должность тренера «Барселоны»
20:49
Мичел ответил, готов ли возглавить «Барселону»
20:22
Серхи Роберто попросил Хави не уходить из «Барселоны»
20:09
«Барселона» не будет продлевать контракт с Серхи Роберто
17:24
Гави одним из первых поддержал Хави
16:44
Лапорта до последнего пытался убедить Хави не покидать «Барселону»
16:31
Президент «Барселоны»: «Мы должны бороться до конца»
16:14
Тарханов рассказал, в чём заключается причина неудач Хави в «Барселоне»
14:56
Игроки «Барселоны» хотят видеть Луиса Энрике в качестве главного тренера команды после Хави 1
12:34
Сёмин — о возможном уходе Хави из «Барселоны»: «Не вижу смысла об этом говорить» 1
10:22
Тренер «Жироны» Мичел — основной кандидат на замену Хави в «Барселоне»
10:11
Игрок «Барселоны» Араухо поддержал Хави
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу ​«Манчестер Сити» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Кубка Англии Хави: «Даже резервный судья сказал мне, что это чистый пенальти» Игрок «Жироны» стал одной из главных трансферных целей «Реала» Варианты для Хави после ухода из «Барселоны»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ Хави — о VAR: «Это позор!» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ
Спортивные новости
Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Января
17:44 · Испания. Ла Лига
Захарян пропустит матч против «Жироны»
17:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потеряла Фелиша
17:00 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне»
16:00 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе сомневается, думая о переходе в «Реал» слухи
15:18 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» Бальде успешно перенёс операцию
15:06 · Италия. Серия А
Трансфер Мойзе Кина в «Атлетико» под угрозой срыва
14:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может ускорить трансфер Сарагосы
14:34 · Испания. Ла Лига
«Севилья» объявила об уходе Ракитича — хорват продолжит карьеру в Саудовской Аравии официально
14:34 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» рассказал о травме Хименеса
14:20 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» планирует подписать Паулисту из «Валенсии» слухи
14:10 · Испания. Ла Лига
Тебас: «Если Суперлига откроется, я подам в отставку»
13:52 · Англия. Премьер-лига
Лондонский топ-клуб может перехватить полузащитника у «Барселоны»
13:47 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген возобновил тренировки с «Барселоной»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Сарр заинтересовал «Вильярреал» и два клуба АПЛ
12:59 · Испания. Ла Лига
Анчелотти не спешит рисковать здоровьем Гюлера
Все новости
Рекомендуем