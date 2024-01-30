Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, чего не хватает его команде.

Напомним, ранее испанский специалист объявил о своём уходе из каталонского клуба по окончании нынешнего сезона.

По мнению Хави, современной «Барселоне» не хватает и качества игры, и менталитета победителя.

«Нам нужно больше прессинговать, лучше играть как в атаке, так и в обороне. В последнее время мы очень уязвимы при игре у своих ворот, именно из-за этого ухудшились результаты», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

При этом Хави отметил, что принял команду в очень непростой для неё период, поэтому проделанная им вместе с игроками работа заслуживает большего уважения.