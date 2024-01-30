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​Мбаппе сомневается, думая о переходе в «Реал» слухи

30 Января 2024 • 16:00 Комментировать

Будущее звёздного форварда Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой в мире трансферов. Действующий контракт 25-летнего игрока с «ПСЖ» рассчитан до конца июня. У Мбаппе два варианта: продлить контракт или перейти в «Реал».

Ранее Мбаппе не раз говорил о том, что он мечтает примерить на себе футболку «Реала». В настоящий же момент звёздный игрок сомневается в том, что отъезд из родной Франции и переезд в Мадрид будут правильным решением, пишет AS. Мбаппе имеет в «ПСЖ» особый статус, являясь главной звездой клуба. В «Реале» же Килиана будут окружать и другие игроки мировой величины.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Реал» не готов платить Мбаппе те деньги, которые предлагает «ПСЖ».

«Реал» или деньги: Мбаппе придётся выбирать

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