Защитник «Барселоны» Бальде успешно перенёс операцию

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде успешно перенёс операцию, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Напомним, 20-летний испанец получил травму правого подколенного сухожилия в кубковом матче против «Атлетика». Ранее сообщалось, что из-за повреждения Бальде может пропустить остаток текущего сезона.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Барселону» 28 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

После 21 проведённого матча в текущем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» имеет в своём активе 44 набранных очка и занимает третье место в турнирной таблице.