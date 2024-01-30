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Защитник «Барселоны» Бальде успешно перенёс операцию

30 Января 2024 • 15:18 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.32 X 5.50 2 9.00
31.01 21:00

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде успешно перенёс операцию, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Напомним, 20-летний испанец получил травму правого подколенного сухожилия в кубковом матче против «Атлетика». Ранее сообщалось, что из-за повреждения Бальде может пропустить остаток текущего сезона.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Барселону» 28 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

После 21 проведённого матча в текущем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» имеет в своём активе 44 набранных очка и занимает третье место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру,
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