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«Севилья» объявила об уходе Ракитича — хорват продолжит карьеру в Саудовской Аравии официально

30 Января 2024 • 14:34 Комментировать

Пресс-служба испанской «Севильи» объявила об уходе хорватского полузащитника Ивана Ракитича.

Ранее СМИ сообщали, что 35-летний футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети, игрок уже успешно прошёл медицинский осмотр перед переходом в «Аль-Шабаб».

Ракитич выступал за «Севилью» с 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.

«Аль-Шабаб» по итогам первой части сезона чемпионата Саудовской Аравии занимает 11-е место в турнирной таблице. 

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Севилья Иван Ракитич Аль-Шабаб Эр-Рияд трансферы футбола состоявшиеся - зима 2024 ещё теги
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