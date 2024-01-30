Пресс-служба испанской «Севильи» объявила об уходе хорватского полузащитника Ивана Ракитича.

Ранее СМИ сообщали, что 35-летний футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети, игрок уже успешно прошёл медицинский осмотр перед переходом в «Аль-Шабаб».

Ракитич выступал за «Севилью» с 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.

«Аль-Шабаб» по итогам первой части сезона чемпионата Саудовской Аравии занимает 11-е место в турнирной таблице.