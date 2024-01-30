​«Атлетико» рассказал о травме Хименеса

Защитник Хосе Хименес угодил в лазарет «Атлетико». Мадридский клуб сообщил о том, что у 29-летнего уругвайца была выявлена травма бедра первой степени.

«Хименес начнёт заниматься физиотерапией, пройдёт реабилитационную подготовку и будет ждать дальнейших шагов», - говорится в пресс-релизе «матрасников».

Сроки восстановления Хименеса не называются.

В сезоне 2023/2024 Хосе Хименес поучаствовал в 23 матчах. В них защитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.