Мадридский «Атлетико» заинтересован в услугах защитника «Валенси» Габриэля Паулисты, об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, бразилец хочет уйти из клуба, за который он выступает на протяжении последних семи лет. Также сообщается, что «матрасники» рассматривали вариант с защитником «Челси» Трево Чалоба, но было принято решение отказаться от этой кандидатуры из-за восокой стоимости.

Контракт Паулисты с «Валенсией» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 19 играх во всех турнирах.