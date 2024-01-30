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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас: «Если Суперлига откроется, я подам в отставку»

30 Января 2024 • 14:10 Комментировать

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас пообещал покинуть свой пост в случае запуска проекта Суперлиги. Напомним, недавно Европейский суд одобрил создание турнира, а также запретил другим международным футбольным организациям препятствовать запуску соревнования.

«Если Суперлига откроется, я подам в отставку», – коротко заявил глава Ла Лиги в интервью с изданием Marca.

Ранее сообщалось, что на создание Суперлиги может потребоваться до 18 месяцев. Среди клубов участников пока числятся каталонская «Барселона», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Все английские топ-клубы успели отказаться от участия в турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Хавьер Тебас Суперлига Европы
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