«Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе

Обозначены позиции мадридского «Реала» и «ПСЖ» в отношении звездного нападающего Килиана Мбаппе, информирует AS.

Согласно сведениям источника, для «королевского» клуба переход 25-летнего француза уже не является приоритетом. В стане «сливочных» готовы отказаться от Мбаппе и сделать ставку на Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Что касается «ПСЖ», то у парижан противоположная позиция. Клуб очень хочет сохранить Килиана и сделать его главным звеном будущего проекта.

Контракт нападающего с парижским грандом истекает летом 2024 года.

«Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе