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«Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе

30 Января 2024 • 13:48 Комментировать (1)

Обозначены позиции мадридского «Реала» и «ПСЖ» в отношении звездного нападающего Килиана Мбаппе, информирует AS.

Согласно сведениям источника, для «королевского» клуба переход 25-летнего француза уже не является приоритетом. В стане «сливочных» готовы отказаться от Мбаппе и сделать ставку на Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Что касается «ПСЖ», то у парижан противоположная позиция. Клуб очень хочет сохранить Килиана и сделать его главным звеном будущего проекта.

Контракт нападающего с парижским грандом истекает летом 2024 года.

«Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
30 Января 2024 в 14:20
Я помню как увидел его в 16 лет за Монако , был восхищён его пластикой и манерой двигаться , в этом он был очень уникален , думал будет может новый Гарринча , сейчас ему 25 прошло 9 лет и что я вижу , ничего , он каким был в 16 лет таким и остался , не прибавилось ни филигранности и виртуозности дриблинга , нет ювелирного паса , уникального видения поля , то есть чел за 9 лет нифига не добавил по нынешним временам 25 это пик формы . Какой нафиг проект с Мбапе ? Он не сможет быть лидером он не тянет команду , кроме понтов и самомнения он за это время ничего не приобрел , все жти щиферамбы что ему поют не больше чем пиар , причем для дурачков , если проанализировать сколько за это время с ним прошло в псж игроков и тренеров и КАКИЕ игроки и тренера покинули эту помойку , то причина неудач Псж на поверхности . Токсичнее губастого наверное только припудренный . Сейчас в Реале очень неплохой микроклимат , команда выздоровела после того как избавилась от токсикоза , приход этого только развалит команду . Но Перес имеет свои виды .
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