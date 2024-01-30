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Тер Штеген возобновил тренировки с «Барселоной»

30 Января 2024 • 13:47 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.32 X 5.50 2 9.00
31.01 21:00

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген возобновил тренировки в общей группе. Напомним, немецкий вратарь ранее пропустил около двух месяцев из-за проблем со спиной.

Как сообщает Managing Barca, тер Штеген уже провёл свою первую тренировку после операции на спине. Ожидается, что футболисту понадобится ещё некоторое время для набора физической формы.

Ранее предполагалось, что тер Штеген вернётся к середине февраля, но немецкий голкипер сумел опередить сроки восстановления. Марк-Андре должен сыграть с «Наполи» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов, который состоится скоро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген

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