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Анчелотти не спешит рисковать здоровьем Гюлера

30 Января 2024 • 12:59 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
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01.02 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не спешит подвергать риску здоровье полузащитника Арды Гюлера, который пропустил первую половину сезона из-за различных травм.

По информации от издания Relevo, Анчелотти видит в 18-летнем Гюлере огромный потенциал. Тренер впечатлён тем, что показывает молодой полузащитник на тренировках. Тем не менее, учитывая историю травм в последние месяцы, Карло пока не спешит давать Арде много игрового времени.

Гюлер в этом розыгрыше Ла Лиги успел провести всего одну игру. Летом мадридский «Реал» заплатил за талантливого полузащитника 20 миллионов евро турецкому «Фенербахче».

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