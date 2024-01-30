Анчелотти не спешит рисковать здоровьем Гюлера

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не спешит подвергать риску здоровье полузащитника Арды Гюлера, который пропустил первую половину сезона из-за различных травм.

По информации от издания Relevo, Анчелотти видит в 18-летнем Гюлере огромный потенциал. Тренер впечатлён тем, что показывает молодой полузащитник на тренировках. Тем не менее, учитывая историю травм в последние месяцы, Карло пока не спешит давать Арде много игрового времени.

Гюлер в этом розыгрыше Ла Лиги успел провести всего одну игру. Летом мадридский «Реал» заплатил за талантливого полузащитника 20 миллионов евро турецкому «Фенербахче».