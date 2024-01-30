Роналдиньо назвал лучшего футболиста мира прямо сейчас

Бывший полузащитник сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Роналдиньо высказался в адрес своего бывшего одноклубника – аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Я не люблю вступать в споры, но для меня Месси является одним из лучших футболистов в истории. Сейчас Лионель – лучший в мире», - приводит слова бразильца AS.

Напомним, что осенью прошлого года Месси получил восьмой «Золотой мяч». Недавно аргентинец также победил в номинации The Best от ФИФА, став лучшим футболистом 2023 года.

В настоящий момент Лионель является игроком «Интер Майами». Трудовое соглашение форварда с клубом рассчитано до конца 2025 года.