«Реал» решил судьбу Карвахаля

Мадридский «Реал» определился с будущим флангового защитника Дани Карвахаля, об этом рапортует газета Marca. Согласно данным источника, руководство «королевского» клуба приняло решение подписать с 32-летним латералем новый трудовой договор.

Дани выступает за «сливочных» с 2013 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне Карвахаль сыграл за мадридский гранд 23 встречи. Защитник записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. Трансферная стоимость Карвахаля оценивается в 12 миллионов евро.