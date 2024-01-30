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«Реал» решил судьбу Карвахаля

30 Января 2024 • 11:44 Комментировать

Мадридский «Реал» определился с будущим флангового защитника Дани Карвахаля, об этом рапортует газета Marca. Согласно данным источника, руководство «королевского» клуба приняло решение подписать с 32-летним латералем новый трудовой договор.

Дани выступает за «сливочных» с 2013 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне Карвахаль сыграл за мадридский гранд 23 встречи. Защитник записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. Трансферная стоимость Карвахаля оценивается в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль
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