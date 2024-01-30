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Чемпионат Испании. Ла Лига

Деметрадзе высказался о Захаряне

30 Января 2024 • 11:00 Комментировать

Известный в прошлом нападающий Георгий Деметрадзе, поигравший за «Реал Сосьедад» и киевское «Динамо», да совет полузащитнику сборной России Арсену Захаряну.

«Захаряну пока чуть-чуть тяжеловато, идёт обкатка, но, думаю, должен вписаться. Я верю, что Захарян сможет там закрепиться и проявит себя с наилучшей стороны. Надо потерпеть чуть-чуть», - рассказал Деметрадзе в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Арсен провел 15 матчей и сделал голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Георгий Деметрадзе Арсен Захарян ещё теги
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