«Барселона» и «Атлетико» нацелились на испанского игрока

Фланговый защитник Серхи Кардона, правами на которого владеет «Лас-Пальмас», попал в сферу интересов двух топ-клубов чемпионата Испании. Об этом рапортует газета Marca.

Как стало известно журналистам, в подписании 24-летнего футболиста заинтересованы каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Оба клуб хотят подписать игрока в качестве свободного агента. Срок действующего контракта Серхи с «Лас-Пальмасом» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущем сезоне Кардона поучаствовал в 22 поединках во всех турнирах, записав на свой счет одну голевую передачу.