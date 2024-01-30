«Барселона» может досрочно уволить Хави - известен преемник

Каталонская «Барселона» может расстаться с главным тренером Хави Эрнандесом до завершения нынешнего сезона. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Руководство «сине-гранатовых» уже предупредило наставника второй команды Рафаэля Маркеса о том, что он может возглавить «Барселону» до конца сезона в случае расставания с Эрнандесом.

Ранее Хави заявил, что собирается покинуть каталонский гранд по окончании текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место после 21 матча. В последнем поединке «сине-гранатовые» потерпели крупное домашнее поражение от «Вильярреала» со счетом 3:5.