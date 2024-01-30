Фойт может сменить клуб в Испании

Фланговый защитник сборной Аргентины Хуан Фойт, который выступает на клубном уровне за «Вильярреал», может перебраться в другой испанский коллектив.

Как стало известно журналистам Todofichajes, в услугах 26-летнего латераля заинтересована «Севилья». Трансферная стоимость южноамериканского футболиста оценивается в 25 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между Фойтом и «жёлтой субмариной» рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Хуан принял участие в 12 встречах. Аргентинский защитник забил гол, сделал результативную передачу и получил желтую карточку.