Тебас отреагировал на новость об уходе Хави из «Барселоны»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на новость о том, что Хави Эрнандес покинет пост главного тренера каталонской «Барселоны» по завершении нынешнего сезона.

«Такие решения случаются. Одни уходят, другие приходят. Подобное может произойти в любом клубе. «Барселона» - это команда, которая хочет выиграть все. Для тренера большое разочарование, если этого не удается добиться», - передает слова руководителя газета Marca.

Хави сделал заявление об уходе после домашнего поражения «Барселоны» от «Вильярреала» со счетом 3:5. Пост главного тренера «сине-гранатовых» Эрнандес занимает с ноября 2021 года.