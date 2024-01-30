Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас отреагировал на новость об уходе Хави из «Барселоны»

30 Января 2024 • 09:25 Комментировать

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на новость о том, что Хави Эрнандес покинет пост главного тренера каталонской «Барселоны» по завершении нынешнего сезона.

«Такие решения случаются. Одни уходят, другие приходят. Подобное может произойти в любом клубе. «Барселона» - это команда, которая хочет выиграть все. Для тренера большое разочарование, если этого не удается добиться», - передает слова руководителя газета Marca.

Хави сделал заявление об уходе после домашнего поражения «Барселоны» от «Вильярреала» со счетом 3:5. Пост главного тренера «сине-гранатовых» Эрнандес занимает с ноября 2021 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Хавьер Тебас ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» Что ждёт «Ливерпуль» после ухода Клоппа Хави: «Даже резервный судья сказал мне, что это чистый пенальти» ​«Манчестер Сити» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Кубка Англии Балотелли «выбрал» между Байденом и Путиным, но затем удалил публикацию Назван будущий клуб Осимхена
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона Кто может сменить Хави в «Барселоне» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Хави — о VAR: «Это позор!» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
Спортивные новости
Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Января
09:25 · Испания. Ла Лига
Тебас отреагировал на новость об уходе Хави из «Барселоны»
08:54 · Испания. Ла Лига
Мбаппе провёл переговоры с Пересом - известен итог
08:37 · Италия. Серия А
«Атлетико» готовится объявить о переходе нападающего «Ювентуса»
08:31 · Англия. Премьер-лига
Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед» 1
05:40 · Испания. Ла Лига
​Облак сыграл 200-й «сухой» матч за «Атлетико»
03:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» вряд ли сможет позволить себе топ-тренера слухи
03:44 · Испания. Ла Лига
​Источник: «Атлетико» не добьётся переноса матча с «Реалом»
03:00 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Куртуа сможет вновь сыграть за «Реал» слухи
02:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отклонила предложение клуба Лиги 1 по молодому защитнику
02:21 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Верю, что «Атлетико» ещё может выиграть Ла Лигу»
01:22 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»
00:56 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» спокойно переиграл «Гранаду»
29 Января
23:30 · Испания. Ла Лига
Бараха: Владелец «Валенсии» должен хотеть усилить команду
19:50 · Испания. Ла Лига
«Галатасарай» предложил «Бетису» своего форварда
19:46 · Испания. Ла Лига
«Севилья» повторила худшую домашнюю серию без побед в рамках Ла Лиги
Все новости
Рекомендуем