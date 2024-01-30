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Мбаппе провёл переговоры с Пересом - известен итог

30 Января 2024 • 08:54 Комментировать

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе провел переговоры с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом. Стороны обсудили потенциальный трансфер 25-летнего футболиста в «королевский» клуб.

Как стало известно журналисту Рамону Альваресу де Моне, по итогам телефонной беседы эмоции Переса были положительными. Мбаппе дал ответ, который устроил руководителя «королевского» клуба. Точные слова Килиана не разглашаются.

Напомним, что срок действующего трудового соглашения между нападающим и «ПСЖ» истекает летом 2024 года.

«Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе

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Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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