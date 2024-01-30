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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Облак сыграл 200-й «сухой» матч за «Атлетико»

30 Января 2024 • 05:40 Комментировать

В очередном, двадцать втором туре испанского чемпионата «Атлетико» переиграл «Валенсию», причем сделал это всухую, забив два безответных мяча в «пещеру» «летучих мышей».

Этот результат означал, что голкипер «матрасников» Ян Облак сыграл свой 200-й сухой матч в составе клуба, с учетом всех турниров, в которых ему довелось защищать клубные цвета. В общей сложности для этого потребовались 423 матча.

В следующем туре испанского чемпионата мадридскому «Атлетико» предстоит матч против принципиального соперника - мадридского «Реала». Эта игра состоится четвертого февраля.


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ян Облак
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