​Облак сыграл 200-й «сухой» матч за «Атлетико»

В очередном, двадцать втором туре испанского чемпионата «Атлетико» переиграл «Валенсию», причем сделал это всухую, забив два безответных мяча в «пещеру» «летучих мышей».

Этот результат означал, что голкипер «матрасников» Ян Облак сыграл свой 200-й сухой матч в составе клуба, с учетом всех турниров, в которых ему довелось защищать клубные цвета. В общей сложности для этого потребовались 423 матча.

В следующем туре испанского чемпионата мадридскому «Атлетико» предстоит матч против принципиального соперника - мадридского «Реала». Эта игра состоится четвертого февраля.