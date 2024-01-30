«Барселона» может испытать трудности в процессе поиска сменщика Хави Эрнандеса.

Нынешний тренер каталонцев уже сообщил, что покинет должность после завершения сезона. Слухи связывают с «Барселоной» различных именитых специалистов, включая Юргена Клоппа, Томаса Тухеля и многих других, однако клубу, как отмечает Relevo, будет трудно рассчитывать на приглашение наставника такого статуса.

Клопп зарабатывает в «Ливерпуле» более 17 млн евро в год, а Тухель в «Баварии» – около 12 млн евро. Очевидно, что «Барселона» не сможет удовлетворить подобные запросы в условиях финансовых трудностей. Ситуацию может изменить лишь продажа кого-то из дорогостоящих игроков.