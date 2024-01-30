​Источник: «Атлетико» не добьётся переноса матча с «Реалом»

Как мы уже сообщали, мадридский «Атлетико» хотел бы перенести на день раньше матч с «Реалом», который должен состояться четвертого февраля. «Матрасники» хотели бы сыграть его третьего числа, дабы иметь хотя бы на день больше для подготовки к полуфиналу Кубка Испании.

Но, как сообщают источники в Испании, в частности, Madrid Xtra, «Атлетико» вряд ли сможет добиться этого. При этом руководство «Атлетико» не отказывается от идеи, и, вроде бы, даже готово обратиться с официальным запросом. Изменит ли он ситуацию, станет известно в ближайшие дни.

Сейчас «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, «Атлетико» - четвертое.