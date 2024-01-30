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Стало известно, когда Куртуа сможет вновь сыграть за «Реал» слухи

30 Января 2024 • 03:00 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
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01.02 23:00

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа продолжает реабилитацию после травмы.

Бельгиец не провёл ни одного матча в текущей кампании, поскольку выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки ещё во время предсезонной подготовки. Как сообщает журналист Мигель Анхель Диас, при благоприятных раскладах Куртуа может быть доступен для участия в поединках четвертьфинала Лиги чемпионов – если, конечно, «Реал» туда выйдет.

Напомним, что на стадии 1/8 финала команде Карло Анчелотти предстоит сыграть против немецкого «РБ Лейпцига». Встречи запланированы на 13 февраля и 6 марта.

Тибо Куртуа выступает за «Реал» с 2018 года. Он провёл за «сливочных» 230 матчей, пропустив 218 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа

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