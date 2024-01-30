«Барселона» отклонила предложение клуба Лиги 1 по молодому защитнику

«Барселона» отказалась продавать центрального защитника Микаила Файе в «Ланс».

Французский клуб был готов приобрести 19-летнего футболиста за 9 млн евро, однако получил отказ от руководство «сине-гранатовых», сообщается в отчёте инсайдера Фабрицио Романо. Переговоры прошли в понедельник.

Микаил Файе выступает за вторую команду «Барселоны», а в первой команде пока не дебютировал. Сенегалец пополнил ряды каталонского гранда в июле прошлого года, перебравшись из хорватского клуба «Кустошия». Стоимость трансфера составила 1,5 млн евро.

Контракт Файе с «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года.