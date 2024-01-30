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Президент Ла Лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»

30 Января 2024 • 01:22 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
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01.02 23:00

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном переходе в мадридский «Реал» нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Звёздный форвард всё ещё не определился со своим будущим, в то время как его контракт с «ПСЖ» истекает уже в июне. Как давно известно, в «Реале» рассчитывают переманить француза на правах свободного агента.

«Есть хороший шанс, что Мбаппе перейдёт в «Реал». Вероятность составляет более 50%, но это всего лишь моё мнение. Всё зависит от самого «Реала», – передаёт Transfer News Live заявление Тебаса.

Напомним, что Килиан Мбаппе мог стать игроком «сливочных» ещё в 2022 году, но решил продлить договор с «ПСЖ».

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Реал Мадрид ПСЖ Хавьер Тебас Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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