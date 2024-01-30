«Хетафе» спокойно переиграл «Гранаду»

В 22-м туре Ла Лиги «Хетафе» принимал «Гранаду» и сыграл прагматично, по счёту. У хозяев было всего четыре удара по воротам при реализации в 50%. В середине первого тайма Мэйсон Гринвуд пробил, и после удачного рикошета мяч влетел в сетку. Вскоре грубо ошибся вратарь гостей, и Борха Майораль забил простой гол - 2:0. После перерыва пенальти в пользу гостей за игру рукой, а Мюрто Узуни с 11 метров зарядил в штангу.

Эта победа позволила «Хетафе» выйти на чистое 10-е место, соперник - 19-й.