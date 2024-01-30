«Хетафе» спокойно переиграл «Гранаду»

В 22-м туре Ла Лиги «Хетафе» принимал «Гранаду» и сыграл прагматично, по счёту. У хозяев было всего четыре удара по воротам при реализации в 50%. В середине первого тайма Мэйсон Гринвуд пробил, и после удачного рикошета мяч влетел в сетку. Вскоре грубо ошибся вратарь гостей, и Борха Майораль забил простой гол - 2:0. После перерыва пенальти в пользу гостей за игру рукой, а Мюрто Узуни с 11 метров зарядил в штангу.
Эта победа позволила «Хетафе» выйти на чистое 10-е место, соперник - 19-й.
Протокол игры
|(1:0) Гринвуд Мэйсон21'
|(2:0) Майораль Борха36'
Сория Давид•Иглесиас Хуан•Дьене Даконам•Альдерете Омар•Рико Диего• 13'Гринвуд Мэйсон• 90'Максимович Неманья•Сантьяго Хесус81' (Альварес Гастон (81') •Мартин Хорхе71' (Анхилери Фабрисио (71') •Мата Хайме63' (Унал Энес (63') •Майораль Борха71' (Аленья Карлес (71')
Баталья Аугусто•Санчес Рикард•Мендес Бруно II• 87'Микель Игнаси•Нева Карлос88' (Мауасса Фет (88') •Вильяр Гонсало•Руис Серхио•Гумбау Херард59' (Мелендо Оскар (59') •Узуни Мюрто88' (Пуэртас Антонио (88') •Аресо Матиас•Сарагоса Брайан
29 января. Стадион "Колизеум".
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