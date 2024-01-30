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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» спокойно переиграл «Гранаду»

30 Января 2024 • 00:56 Комментировать
Хетафе
2:0
Гранада
окончен

В 22-м туре Ла Лиги «Хетафе» принимал «Гранаду» и сыграл прагматично, по счёту. У хозяев было всего четыре удара по воротам при реализации в 50%. В середине первого тайма Мэйсон Гринвуд пробил, и после удачного рикошета мяч влетел в сетку. Вскоре грубо ошибся вратарь гостей, и Борха Майораль забил простой гол - 2:0. После перерыва пенальти в пользу гостей за игру рукой, а Мюрто Узуни  с 11 метров зарядил в штангу.

Эта победа позволила «Хетафе» выйти на чистое 10-е место, соперник - 19-й.

Протокол игры  
Хетафе2:0Гранада
(1:0) Гринвуд Мэйсон21'  
(2:0) Майораль Борха36'  
Сория ДавидИглесиас ХуанДьене ДаконамАльдерете ОмарРико Диего  13'Гринвуд Мэйсон  90'Максимович НеманьяСантьяго Хесус 81' (Альварес Гастон ( 81') Мартин Хорхе 71' (Анхилери Фабрисио ( 71') Мата Хайме 63' (Унал Энес ( 63') Майораль Борха 71' (Аленья Карлес ( 71')
Запасные: Оскар РодригесЛатаса ХуанМитрович СтефанФузато ДаниэлДуарте Домингуш
Баталья АугустоСанчес РикардМендес Бруно II  87'Микель ИгнасиНева Карлос 88' (Мауасса Фет ( 88') Вильяр ГонсалоРуис СерхиоГумбау Херард 59' (Мелендо Оскар ( 59') Узуни Мюрто 88' (Пуэртас Антонио ( 88') Аресо МатиасСарагоса Брайан
Запасные: Адриан Лопес ГарротеСангаре ЛассинаКальехон ХосеМарк МартинесРубио МигельТорренте РаульEghosa BelloПёнтковски Камиль
29 января. Стадион "Колизеум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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