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Бараха: Владелец «Валенсии» должен хотеть усилить команду

29 Января 2024 • 23:30 Комментировать
Валенсия
...
Альмерия
03.02 16:00

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха сделал намёк на необходимость усиления состава «летучих мышей».

«Мне хотелось бы иметь возможность тренировать «Валенсию», которая будет находиться на высоких позициях. Чтобы это произошло, владелец должен иметь такие же амбиции. Нужно иметь желание улучшить команду», - приводит слова специалиста MovistarFutbol.

Напомним, что «Валенсия» находится на восьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги с 32 очками после 22 туров. Бараха руководит «летучими мышами» с февраля прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Рубен Бараха

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