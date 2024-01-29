«Галатасарай» предложил «Бетису» своего форварда

Стамбульский «Галатасарай» предложил севильскому «Бетису» арендовать у них нападающего. Речь идёт о Седрике Бакамбу, пишет журналист Санти Ауна в своей соцсети.

Как уточняет Ауна, срок возможной аренды будет рассчитан до конца текущего сезона. А ещё у «Бетиса» будет право выкупить нападающего у «Галатасарая».

Бакамбу, которому уже 32 года, отметился в этом сезоне за турецкий гранд всего лишь двумя голами, ещё один раз он оформлял ассист. Напомним, что конголезец перебрался в Турцию всего лишь летом 2023 года.

В выходные «Байер» официально арендовал у «Бетиса» нападающего Борху Иглесиаса.