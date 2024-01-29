«Севилья» повторила худшую домашнюю серию без побед в рамках Ла Лиги

Ничья с «Осасуной» в матче испанской Ла Лиги привела «Севилью» к повторению антирекорда в рамках домашних встреч чемпионата.

По информации Opta, «бело-красные» не выиграли ни одного из восьми последних домашних матчей в Ла Лиге при пяти ничьих и трёх поражениях. Этот результат стал абсолютным повторением худшей домашней безвыигрышной серии в истории выступлений команды в высшем дивизионе, произошедшей с февраля по октябрь 1965 года.

Напомним, что «Севилья» находится на 16-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков после 22-х туров.