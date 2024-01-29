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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти: «Не хочу, чтобы Модрич разминался, если я не уверен, что он сыграет»

29 Января 2024 • 19:03 Комментировать

В субботу «Реал» проводил гостевой матч чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Опытный хорватский полузащитник мадридской команды Лука Модрич провёл все 90 минут в запасе. При этом 38-летний игрок даже не разминался. Комментарий на этот счёт дал рулевой «сливочных» Карло Анчелотти.

«Я не хочу, чтобы Модрич разминался, если я не уверен, что он будет играть. Я слишком уважаю его, чтобы сделать это», - слова Анчелотти приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в гостях у «Лас-Пальмаса» «Реал» в субботу вечером добился волевой победы со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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