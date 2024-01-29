«Бетис» заинтересован в услугах защитника «Лиона» и сборной Аргентины Николаса Тальяфико, об этом в социальной сети сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, испанский клуб в ближайшее время сделает официальный запрос по поводу трансфера игрока.

Контракт 31-летнего футболиста с «Лионом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.