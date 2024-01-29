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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Представитель Захаряна высказался о сроках восстановления игрока

29 Января 2024 • 16:49 Комментировать

Геннадий Голубин, который является представителем Арсена Захаряна, высказался на тему сроков восстановления игрока «Реал Сосьедада».

Напомним, что Захарян травмировался по ходу первого тайма субботнего матча чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:0).

По словам Голубина, врачи пока что не называют сроки восстановления Захаряна. При этом 20-летний футболист имеет шансы быть доступным уже к ближайшему матчу команды.

«Есть надежда, что он сыграет в следующем матче, но точно так же было и раньше – готовился, сыграл и, к сожалению, усугубил травму. Всё зависит от терапии, при таких травмах нужен определенный покой», - цитирует Голубина «РИА Новости».

В 24 матчах за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян отметился только одним результативным действием – голевым пасом.

Ближайший матч «Реал Сосьедад» проведёт 3 февраля – против «Жироны» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги
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