Защитник «Барселоны» Бальде пропустит Евро-2024

Левый защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде не сможет помочь сборной Испании на ближайшем чемпионате Европы. По информации от издания Sport, травма футболиста оказалась настолько серьёзной, что он будет вынужден пропустить европейское первенство.

Напомним, ранее до конца сезона выбыл полузащитник «Барселоны» Гави, который тоже не сможет сыграть за сборную Испании на чемпионате Европы в Германии.

Бальде в этом розыгрыше Ла Лиги смог отметиться всего одним результативным пасом. Недавно стало известно, что 20-летнему футболисту потребуется операция на травмированном бедре.