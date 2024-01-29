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«Барселона» не будет приглашать Клоппа, известна причина

29 Января 2024 • 16:02 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.32 X 5.50 2 9.00
31.01 21:00

Каталонская «Барселона» определила критерии, по которым будет искать нового тренера. Напомним, нынешний наставник Хави Эрнандес недавно объявил, что покинет команду в конце сезона.

Как сообщает The Athletic, «Барселона» собирается пригласить испаноговорящего тренера. Руководство считает, что назначение иностранного специалиста может привести к ещё большим проблемам и недопониманию в раздевалке.

Таким образом, «Барселона» не станет приглашать одного из трёх немецких тренеров. Речь идёт о Юргене Клоппе, Томасе Тухеле и Юлиане Нагельсманне, которых ранее связывали с назначением в «Барселону».

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