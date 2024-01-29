«Барселона» пытается арендовать нового фуллбека до закрытия трансферного окна

Каталонская «Барселона» до закрытия трансферного окна попытается усилиться новым левым защитником. Напомним, ранее стало известно, что Алехандро Бальде пропустит внушительный срок из-за повреждения.

Журналист Херард Ромеро сообщает, что «Барселона» сейчас активно ищет нового футболиста на замену молодому Бальде. Клуб хочет пригласить фуллбека на правах аренды, так как не может себе позволить полноценный трансфер из-за финансовых проблем.

Бальде в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании записал на свой актив одну результативную передачу в 18 матчах. В прошлом сезоне фуллбек помог своей команде выиграть Ла Лигу, отметившись одним голом и 6 ассистами.