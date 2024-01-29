«Атлетико» отдал защитника в аренду «Фенербахче»

Защитник мадридского «Атлетико» Чаглар Сёюнджю продолжит карьеру в турецкой Суперлиге. Новым местом работы 27-летнего футбола стал «Фенербахче».

Как информирует пресс-служба стамбульского гранда, стороны заключили арендное соглашение до завершения нынешнего сезона.

Напомним, что 27-летний защитник выступает за «матрасников» с лета прошлого года. Чаглар принял участие в девяти встречах во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Трудовой договор футболиста с мадридским клубом рассчитан до 2027 года.

После 23 матчей «Фенербахче» лидирует в чемпионате Турции.