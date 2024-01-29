Хави хотел объявить об уходе из «Барселоны» в феврале

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес хотел повременить с заявлением об уходе с поста главного тренера команды. По сообщениям El Chiringuito, специалист хотел объявить о решении в конце февраля.

О решении Хави стало известно раньше – в минувшие выходные. Специалист решил не тянуть с заявлением после домашнего поражения от «Вильярреала» со счетом 3:5.

Пост главного тренера «сине-гранатовых» Эрнандес занял в ноябре 2021 года. Под руководством 44-летнего специалиста каталонская команда выиграла два трофея – чемпионство в Ла Лиге и кубок Испании.

В настоящий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.