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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави хотел объявить об уходе из «Барселоны» в феврале

29 Января 2024 • 13:32 Комментировать (1)

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес хотел повременить с заявлением об уходе с поста главного тренера команды. По сообщениям El Chiringuito, специалист хотел объявить о решении в конце февраля.

О решении Хави стало известно раньше – в минувшие выходные. Специалист решил не тянуть с заявлением после домашнего поражения от «Вильярреала» со счетом 3:5.

Пост главного тренера «сине-гранатовых» Эрнандес занял в ноябре 2021 года. Под руководством 44-летнего специалиста каталонская команда выиграла два трофея – чемпионство в Ла Лиге и кубок Испании.

В настоящий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (1) Все комментарии
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Kononets86
29 Января 2024 в 14:14
Вся проблема Барселоны в руководстве клуба, которое требует трофеев независимо от состава команды. Знаете почему Зидан не согласился на предложение Барселоны? Потому что он знает, что с такой сырой командой трудно что-то выиграть, особенно на постоянной основе. Любой человек знает, что 50% голов забиваются когда нападающие убегают от защиты, а с такими игроками как Левандовски и пр. тормоза это невозможно.
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