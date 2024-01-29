Агент рассказал о травме Захаряна

Геннадий Голубин, который является представителем полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о восстановлении игрока после повреждения. Россиянин травмировался в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:0).

«Арсен восстанавливается. У него повреждение голеностопа. Посмотрим, как быстро это будет происходить. Пока не понятно, как долго будет идти восстановительный процесс», - приводит слова Голубина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом минувшего года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 23 поединка, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.